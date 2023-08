Ictus mentre è alla guida: salvato da un carabiniere Militare eroe salva la vita ad un 61enne

Questa mattina i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco, nel Napoletano, sono intervenuti in via Marconi, all'angolo di via Circumvallazione perche' un uomo di 61 anni aveva perso il controllo della sua Fiat Panda, finendo contro altri veicoli in sosta. Ritenendo che i soccorsi fossero ancora lontani, uno dei militari della pattuglia, mettendosi alla guida dell'auto dell'uomo, lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco, mentre l'altro faceva strada con la vettura di pattuglia. L'uomo e' attualmente ricoverato in codice rosso per un diagnosticato ictus cerebrale, ma non e' piu' in pericolo di vita.