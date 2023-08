Tragedia a Pozzuoli, si sente male mentre fa il bagno: muore donna di 76 anni A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti. L'ipotesi più probabile è che abbia avuto un malore.

Una donna di 76 anni è annegata nel tardo pomeriggio a Pozzuoli, mentre faceva il bagno in mare in uno stabilimento nei pressi di via Miliscola.

A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti. L'ipotesi più probabile è che abbia avuto un malore mentre era in acqua. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pozzuoli e un equipaggio del 118, che ha constatato il decesso della donna. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. A svolgere le indagini i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli.