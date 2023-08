Sorrento e Capri, controlli alle imbarcazioni: nessun positivo all'alcol test Carabinieri e Capitaneria di porto in azione

Controlli alle imbarcazioni, focus sulla guida in stato di ebbrezza. 70 su 70 negativi all'alcol test, buona notizia per bagnanti e diportisti

È costante lo sforzo dei carabinieri nel garantire la sicurezza dei naviganti lungo la costiera sorrentina e nell'area marina di Capri. I militari della compagnia di Sorrento hanno effettuato una serie di controlli approfonditi sulle imbarcazioni: obbiettivo principale è assicurare ai bagnanti una costa sicura e diffondere tra i diportisti maggiore senso di responsabilità.



Durante il servizio, svolto con la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto, è stato dato un particolare rilievo alla verifica della guida delle imbarcazioni in stato di ebrezza.

Su un totale di 70 imbarcazioni ispezionate, nessuno dei conducenti è risultato positivo all'alcol test. Questo risultato positivo è un passo importante e un messaggio profondamente rassicurante.



Rispetto del mare alla base dell’appello del Maggiore Ivan Iannucci, comandante della Compagnia Carabinieri di Sorrento: “Guidare imbarcazioni in stato di sobrietà è fondamentale per la vostra sicurezza e quella di tutti gli altri utenti delle acque. Rispettare le regole di navigazione e indossare i dispositivi di salvataggio sono passi essenziali verso una navigazione sicura.

Abbiate cura delle aree marine protette e delle spiagge, tesori naturali che meritano rispetto. Vi chiediamo di seguire rigorosamente le regole stabilite per preservare la fauna e la flora marina. Evitate di gettare rifiuti in mare e raccogliete quelli presenti sulla spiaggia. La vostra azione può fare la differenza per il futuro delle nostre coste.

Ricordate di informarvi riguardo ai divieti e alle limitazioni nelle aree in cui navigate. Queste regole sono state istituite per proteggere sia voi che l'ambiente circostante. Rispettarle è un atto di responsabilità nei confronti della comunità e dell'ecosistema marino.”