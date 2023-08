Rapinatori a sedici anni: con la pistola contro i benzinai La banda individuata dai carabinieri: avevano pistole e fucili repliche senza tappo rosso

Sedici anni, armi puntate contro gli impiegati di una pompa di benzina. E' accaduto a Sant'Antimo, in provincia di NAPOLI, in via Appia. Due 16enni, con un complice 19enne, sono arrivati ??in sella ad uno scooter nel piazzale del distributore: incappucciati, hanno puntato le armi e hanno chiesto l'incasso. Pochi minuti, e sono fuggiti via con i soldi. Gli impiegati hanno subito chiamato il 112. I carabinieri della tenenza di Sant'Antimo e quelli della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono riusciti ad individuare la banda in un edificio abbandonato poco lontano. Hanno circondato la struttura, sapendo che erano armati e hanno fatto irruzione: i rapinatori si sono accorti dei militari quando era ormai troppo tardi. Dopo una breve ma violenta reazione, si sono arresi e sono stati arrestati. Sequestrate le armi utilizzate per la rapina, una pistola e un fucile repliche senza tappo rosso. Recuperata anche la refurtiva, nascosto addosso ad uno dei minori e gli scooter utilizzati per il raid. Il 19enne è stato portato al carcere di Poggioreale, i due minori al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Dovranno rispondere di rapina aggravata.