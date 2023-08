Acerra, botte alla ex moglie, picchia anche il suocero: 36enne in carcere I Carabinieri sono intervenuti subito. L'uomo era già ai domiciliari

Già ai domiciliari per maltrattamenti nei confronti della ex moglie, un 36enne di Acerra è finito in manette per una violenta aggressione ai danni del padre. Durante una discussione nata per motivi banali, ha picchiato violentemente il padre, provocandogli una contusione alla spalla. La madre ha provato a separarli ma non è stata in grado di arginare la rabbia del figlio. Così ha composto il 112. I carabinieri della stazione di Acerra sono arrivati in pochi minuti e hanno arrestato il 36enne. Ora è in carcere, in attesa di giudizio.

Secondo quanto accertato dai militari, violenze di questo tipo erano all’ordine del giorno.