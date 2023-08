Distributore di benzina eroga aria e non carburante "Siamo di fronte a una truffa: già c'è il prezzo del carburante alle stelle"

Un distributore che inizia a conteggiare l'importo da pagare appena la pompa viene staccata, senza erogare benzina ma aria: è la denuncia del consigliere regionale della Campania pasquale Di Fenza (Centro Democratico), che pubblica sul suo profilo facebook un video da lui ricevuto in cui uno scooterista è alle prese col distributore 'difettoso', sulla provinciale tra Mugnano-Melito, alle porte di Napoli. Secondo il consigliere regionale "ci troviamo dinanzi ad una vera e propria truffa. Nel video denuncia si intravede un cliente che pur non premendo la pistola erogatrice del carburante vede salire il totalizzatore del prezzo. Non è possibile che ci siano spregiudicati imprenditori, in un periodo così delicato dove il prezzo carburante ha subito rincari esagerati, che adottano queste pratiche sleali. Bisogna approfondire e verificare la situazione, per accettarsi della veridicità di quanto emerso nel filmato. Ci auguriamo si tratti di un guasto all'impianto, ma se tutto ciò fosse confermato si tratterebbe di qualcosa di molto grave e il titolare del distributore dovrebbe rispondere del reato di truffa. Inoltreremo, in ogni caso, il filmato alla Guardia di Finanza".