Sant'Agnello, incendio nei pressi della ferrovia e di una stazione Agip Immediato l'intervento dei caschi bianchi di Sant'Agnello che hanno allertato i Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di ieri - giovedì 24 agosto - è scoppiato un incendio in località Sottomonte, nei pressi della stazione Agip e a ridosso dei binari della Circumvesuviana, che in pochi minuti si è sviluppato creando allarme tra gli abitanti della zona.

Allertati, sono tempestivamente intervenuti gli Agenti della Polizia Municipale di Sant'Agnello che hanno coordinato le prime operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area chiamando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento, la Protezione Civile, i Carabinieri di Sorrento.

Immediata è scattata anche l'allerta all'Eav che ha bloccato il transito dei treni tra le stazion di Sant'Agnello e Sorrento mettendo in sicurezza l'area e impedendo l'accesso fino a quando le fiamme non sono state spente. Sulle cause dell'incendio sono in corso accertamenti, l'incendio è stato agevolato dalla presenza di abbondanti sterpaglie nella zona interessata.

Appeno l'altro ieri un incendio di ben più vaste proporzioni si era sviluppato a Massa Lubrense sul Monte San Costanzo e che ha richiesto molte ore di lavoro ai Vigili del Fuoco per domarlo.