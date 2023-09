Napoli: colpi di pistola per strada a Torre del Greco, indagini in corso I militari hanno rinvenuto nel piazzale alcuni bossoli.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti stamani in via Dalbono, dopo una chiamata al 112 che segnalava l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Giunti sul posto, i militari hanno rinvenuto nel piazzale alcuni bossoli. Indagini sono in corso per comprendere la dinamica.