Moto contro auto sequestrata: muore una 15enne Al volante un 40enne con patente revocata: la ragazza è morta sul colpo

Una 15enne è morta a Giugliano in Campania , in provincia di Napoli, in un incidente di moto. A guidare la motocicletta di 350 di cilindrata un coetaneo che è finito contro un'auto sequestrata, guidata da un 40enne con patente revocata. I fatti in viale dei Pini Nord. La 15enne, passeggera della moto, è deceduta sul colpo. Gli altri due coinvolti hanno riportato lievi lesioni. La salma della ragazza sarà sottoposta ad autopsia, sequestrati i veicoli. Indagini dei carabinieri di Varcaturo intervenuti sul posto.