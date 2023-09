Il cuore si ferma, intubato e rianimato: grazie agli angeli del 118 Intervento a Varcaturo dei sanitari

Il suo cuore si era fermato, ma grazie all'equipaggio del 118 è salvo. È successo oggi a Varcaturo. L’equipaggio di Varcaturo era stato allertato alle 14:55 di oggi per arresto cardiocircolatorio in una autovettura a Giugliano in Campania in via Signorelli a Patria. In una manciata di minuti Automedica e Ambulanza India sono arrivate sul posto , e hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione Cardiopolmonare ed intubano il paziente 81 enne incosciente. Il cuore inizialmente fermo ha ricominciato a battere, e così l'anziano è stato ricoverato in urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. A garantire l'intervento prezioso sono stati Filippo Guardascione (infermiere auto), Martina Secone (medico 118), Sauro Tambaro (autista ambulanza), Maria Teresa Sarnelli (infermiere ambulanza).