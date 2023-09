Napoli: anziana truffata per 50mila euro, 23enne ai domiciliari Incastrato grazie alla videosorveglianza

Un 23enne di Napoli e' stato arrestato e posto ai domiciliari per truffa ai danni di un'anziana, truffa aggravata dall'eta' avanzata della vittima e dalla rilevante gravita' del danno patrimoniale cagionato alla vittima. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento, lo scorso 24 maggio e' riuscito ad appropriarsi di soldi in contante e monili d'oro per un valore di circa 50 mila euro. La vittima e' una signora di 82 anni di Sant'Agnello. L'anziana era stata contattata telefonicamente da una persona che si era presentato come suo nipote e le aveva rappresentato la necessita' di raccogliere qualsiasi oggetto di valore per saldare il pagamento di una multa ricevuta dal figlio della vittima onde evitare 'guai serissimi'. Successivamente a casa della donna si era presentata una persona che assumeva di essere l'incarico dell'Ufficio postale deputato alla riscossione: l'anziana consegnava a lui 7 mila euro in contanti e oggetti d'oro. Al 23enne i carabinieri sono risaliti grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza nella zona del colpo. Si cercano altre persone che potrebbero avere partecipato alla truffa.