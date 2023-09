Penisola Sorrentina: "I bus dell'Eav rallentano il traffico per fare i ticket" Maria Di Maio denuncia una grave disfunzione che rallenta la mobilità in costiera

In una Penisola Sorrentina soffocata dal traffico e dove si discute a tutti i livelli per trovare una soluzione in grado di ridurre l'impatto del problema sulla viabilità e sulla qualità della vita di residenti e turisti, tocca a una residente denunciare un aspetto assolutamente non secondario e che riguarda il trasporto pubblico.



Maria Di Maio mette in evidenza un aspetto finora non considerato della questione: "Si verifica ogni giorno il blocco delle auto dietro i pullman dell'EAV che stazionano a ogni fermata con l'autista che, con molta calma e tranquillità, fa i biglietti ai viaggiatori che salgono e che ne sono sprovvisti. Tutto questo dura, ovviamente, parecchi minuti, con la conseguenza che alle spalle del bus si forma una lunga fila di veicoli costretti ad aspettare con pazienza la ripartenza dei bus".

Come evidenzia la signora Di Maio gli effetti di questa situazione si ripercuotono a catena sulla viabilità, sulla scorrevolezza del traffico che, nelle ore di punta, trasforma il tragitto in un vero e proprio calvario.

E ancora: "Questo disservizio si verifica da Meta a Massalubrense - spiega la Di Maio - Possibile che non si può ovviare a tutto ciò mettendo sui pullman i vecchi controllori a fare i biglietti? Oppure far acquistare ai viaggiatori i ticket nei punti vendita preposti in modo da permettere all'autista di guidare soltanto il mezzo senza doversi preoccupare di staccare i tagliandi e incassare il corrrispettivo, magari dovendo pure dare il resto? In questo modo il traffico sarà certamente più scorrevole e non si creeranno quelle interminabili file di auto dietro ogni mezzo pubblico. Sembra una sciocchezza, ma non lo è perchè se sommiamo a tutti gli altri problemi anche questo ci accorgiamo di quanto incida anch'esso sulla mobilità generale".

Restando in tema di mobilità nell'area costiera tornano a farsi risentire i rappresentanti del mondo del commercio e della piccola impresa: Mario Colonna, vice presidente Confindustria Turismo, Vincenzo Ercolano Confcommercio Sorrento e Sergio Fedele Atex Campania ch chiedono al Prefetto di Napoli di "...rendere operativa la proposta della Metropolitana Sorrentina convocando una riunione del Tavolo Accessibilità Penisola Sorrentina".

"Per prima cosa abbiamo ringraziato il Prefetto che sta coordinando con continuità ed efficacia il Tavolo Accessibilità.

La sperimentazione e la successiva proroga del nuovo percorso Eav Napoli- Sorrento sta riscontrando ottimi risultati ed è fondamentale continuare in questa direzione - spiegano i rappresentanti delle Associazioni - Occorre procedere per valutare tutte le proposte e gli interventi finalizzati a trovare soluzioni a questa assoluta priorità del nostro territorio. In tale ottica chiediamo di convocare una prossima riunione del Tavolo Accessibilità, dedicata alla proposta della Metropolitana Sorrentina,proposta che comporterebbe un enorme alleggerimento del traffico sia tra i 6 Comuni della Penisola Sorrentina sia sulla statale 145. Proposta che senza comportare costi eccessivi e intasamento della rete ferroviaria, può essere resa operativa in tempi brevi"