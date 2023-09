Parco Minopoli già abbandonato e sporco: l'ira del consigliere Muscarà L'accusa: "Solo propaganda di chi governa la città"

“Questa mattina mi sono recata a visitare il Parco Minopoli (ex Gasometro) al Vomero, e come pensavo sono sicura che nel giro di poco tempo tornerà ad essere poco visitabile, data l’incuria che già oggi si nota – dichiara il consigliere del gruppo misto Maria Muscarà –. Sono passati pochi giorni e neanche a salvare la faccia, dopo il taglio del nastro e le passerelle, come al solito chi governa la città, volta pagina dopo i festeggiamenti, portando realmente poco di concreto.

Al contrario del Parco Viviani, sempre comunale ma al Quartiere Avvocata ma a pochi metri, dove ci sono più di una ventina di dipendenti per preservarlo, numero anche spropositato, al Parco Minopoli c’è solo un custode, di un’agenzia privata, che apre e chiude le cancellate. Praticamente non c’è alcun controllo né cura del verde! Pare che il parco sia sprovvisto anche di illuminazione notturna - continua il Consigliere -. L’ex Gasometro aspettava da trent’anni di essere riaperto, tra qualche mese forse lo richiuderanno per incuria, simbolo dei fallimenti del governo ‘De Manfrediis’: perché non dividere il personale tra il parco Viviani ed il parco Minopoli? Non ci vuole molto…”.