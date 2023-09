Terremoto in Campania, una lunga scossa fa svegliare Pozzuoli Magnitudo 2.1. La terra continua tremare nei campi flegrei

I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 05:06 una scossa di terremoto di magnitudo 2.1, con epicentro iniziale in mare nei pressi di via Napoli ad una profondità di 600 metri. Solo poche ore prima, intorno all'1 l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva registrato altre due scosse di magnitudo lieve.

La scossa di poco fa, registrata intorno alle ore 5.06 prolungatasi per più tempo, è stata avvertita distintamente dai cittadini residenti tra la parte alta e quella bassa della città di Pozzuoli fino ad arrivare ai quartieri occidentali della città di Napoli. Segnalazioni arrivano anche da Pianura e altri rioni, ma anche da Bacoli e Quarto. La crisi bradisismica dei campi flegrei resta osservata speciale. Ieri il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi, ha spiegato che sono in via di revisione i piani di evacuazione. Misure di prevenzione previste, che non motivano allarme, ha spiegato Manfredi.