Torre del Greco, l'Asl pianta un "albero per la salute" all'ospedale Maresca Iniziativa nel giorno di San Francesco con l'Arma dei Carabinieri e la Federazione Fadoi

Mercoledì 4 ottobre alle ore 10 si svolgerà all'Ospedale "Maresca" di Torre del Greco la cerimonia "Un albero per la salute" promossa dall'Asl Napoli 3 Sud in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri Raggruppamento Biodiversità e con la Fadoi, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti.

Si tratta di un progetto nazionale che prevede la donazione e la messa a dimora negli ospedali italiani di giovani alberi da parte dei Carabinieri in collaborazione con la Fadoi.

L’Asl Napoli 3 Sud ha aderito con entusiasmo all’iniziativa che coinvolge trenta strutture ospedaliere sull’intero territorio nazionale.

“Siamo convinti che salute delle persone e ambiente siano un binomio indissolubile - spiega Giuseppe Russo direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud - Richiedono un impegno globale basato sulla interazione, integrazione e collaborazione tra vari settori, con l’obiettivo di elaborare programmi e politiche condivise. Occorre lavorare insieme per promuovere il benessere e affrontare le minacce per la salute e gli ecosistemi”.

Un albero per la salute è un progetto speciale inserito nell’ambito del programma "Un albero per il futuro".

“Il settore sanitario è responsabile di circa il 5% delle emissioni globali di CO2 che sono in costante crescita - evidenzia Maria Gabriella Coppola componente del comitato esecutivo Fadoi - L’Unione Europea ha proposto un piano per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre del 50% al 2030 le emissioni. Gli ospedali, anche attraverso processi di digitalizzazione e di implementazione tecnologica non possono prescindere da opportune strategie rivolte a perseguire gli obiettivi di sostenibilità della salute collettiva secondo la visione olistica One Health. L’ospedale di riferimento per l’inaugurazione del progetto sarà il Fatebenefratelli Isola Tiberina Gemelli-Isola Roma. Il progetto avrà una durata complessiva di 3 anni".

Sul fronte sanitario da lunedì 2 ottobre, all'Ospedale di Boscotrecase, sono state attivate le sedute ambulatoriali di chirurgia oculistica, un servizio che rientra nel programma di implementazione delle attività messo a punto dalla direzione strategica aziendale con il supporto del direttore di presidio Giuseppe Lombardi.

"La nostra strategia è rivolta al potenziamento dei servizi sanitari offerti da una struttura ospedaliera che riveste grande importanza in un'area densamente popolata come quella boschese-torrese - dichiara il direttore Russo - Gli sforzi compiuti e i relativi risultati prescindono le gravi difficoltà sul fronte della carenza di personale che si registra a livello nazionale". Le sedute operatorie sono garantite dall'equipe di oculistica coordinata da primario Marco Verolino.

(Nella foto l'Ospedale Maresca a Torre del Greco)