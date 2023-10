Terremoto, forte scossa avvertita anche a Napoli: persone in strada Alle 22.08 sisma di magnitudo 4.0 nei Campi Flegrei

Forte scossa di terremoto nel napoletano alle ore 22,08 avvertita in più aree del capoluogo e provincia. La magnitudo è stata di 4.0 e l'epicentro è stato localizzato nei Campi Flegrei.

Alcune persone si sono riversate in strada tra i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Quarto e in più quartieri e zone di Napoli.

Un'altra scossa si era verificata in serata, nei Campi Flegrei, alle ore 20:53. La magnitudo è stata di 1.8 con epicentro nell'area della Solfatara ad una profondità di 2.4 chilometri. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano nell'area dei Campi Flegrei. Alcuni secondi di tremore accompagnati da un boato come riferiscono alcuni residenti di Pozzuoli e Arco Felice. L'evento sismico è stato avvertito anche a Napoli, in particolare ad Agnano, Pianura e Fuorigrotta. Il terremoto segue quello di magnitudo 2.9 localizzato ieri alle 15:33 in prossimità del vulcano Solfatara.