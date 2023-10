Terremoto Campi Flegrei, i sindaci ai cittadini: "Non siete soli" L'Osservatorio Vesuviano: iniziato nuovo sciame sismico

"La scossa è stata forte, un sisma di magnitudo 4.0, localizzato in prossimità di via V traversa Pisciarelli. L'Osservatorio vesuviano ci ha comunicato che è in corso uno sciame sismico dalle ore 22:08. Stiamo monitorando il territorio e siamo operativi con i tecnici in reperibilità per rispondere alle segnalazioni.

Per esigenze è possibile contattare la Protezione Civile al numero 081 18894400 e la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 081.8551891." Così il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni comunica tramite il suo canale social ai cittadini gli ultimi aggiornamenti. Anche il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione con un post spiega:

"Magnitudo 4.0. Si, è stata forte. Epicentro, Agnano-Pisciarelli. Profondità 2,6 km. L’abbiamo sentita tutti. In tutta Bacoli. Ed in tutti i Campi Flegrei. Sono in costante contatto con l’Osservatorio Vesuviano, la Protezione Civile Regionale, la Prefettura di Napoli.- così il sindaco Josi Della Ragione-. E con i colleghi sindaci flegrei. È iniziato un nuovo sciame sismico. Ne abbiamo già vissuti in questi ultimi mesi. E ne vivremo ancora. Sono in contatto costante con tutte le componenti del Centro Operativo Comunale. La buona notizia è che, sul territorio di Bacoli, non registriamo danni a cose e persone. Non c’è gente in strada. È giusto manifestare le proprie preoccupazioni. Ma dobbiamo imparare a non cedere alla paura. Altrimenti vivremo danni peggiori di quelli dello sciame sismico ancora in corso. Siamo in monitoraggio costante sul territorio. Faremo un ulteriore controllo nelle scuole. Sarà anche un modo per parlare con i più piccoli, con le mamme, con i papà. Lo faremo sempre dopo le scosse più importanti. Per rassicurare sempre di più genitori, alunni, lavoratori. I nostri plessi scolastici sono stati interessati da tanti lavori di messa in sicurezza. E sono tra i luoghi più sicuri del nostro paese. Capisco però la paura. Per questo non esitate a scrivermi, a chiamarmi. Il mio numero personale è 3398766104. Io vivo qui insieme a voi. Viviamo tutti su questa terra meravigliosa e ardente. Nelle prossime ore terremo importanti nuovi incontri sia in Parlamento, a Roma, che in Prefettura, a Napoli. C’è la più assoluta sinergia istituzionale per affrontare questa fase del bradisismo. Calma. Sono al vostro fianco. Siamo al lavoro h.24 per la città. Facciamo squadra. Vi aggiorno appena avremo novità. Non vi lasciamo soli. Abbiate fiducia nelle istituzioni. Affidiamoci solo alle informazioni diffuse da organi istituzionali. Siamo accanto a voi. E supereremo anche questa. Siamo i Campi Flegrei.".