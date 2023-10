Violenta lite familiare rischia di sfociare in tragedia: arrestato un uomo Rocambolesco intervento della polizia a Napoli nel rione Forcella

Gli agenti dei commissariati Decumani e Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti in vico Melofioccolo per la segnalazione di una violenta lite con una persona ferita.

I poliziotti, giunti sul posto, a riscontro di quanto segnalato, hanno rinvenuto la presenza di numerose tracce ematiche, accertando che un uomo si era portato all’ospedale Vecchio Pellegrini per alcune ferite all’anca e alla gamba che gli erano state procurate da un familiare nella via segnalata con l’uso di un coltello.

Gli operatori hanno controllato l’abitazione dell’indagato rinvenendo, sopra il comò della camera da letto, due pistole di cui una calibro 22 con matricola abrasa ed una a tamburo priva di tappo rosso, entrambe con relativo munizionamento, mentre, all’interno della stessa cassettiera, sono stati trovati 2 coltelli a serramanico, 2 passamontagna, 25 cartucce a salve ed un telefono cellulare.

Pertanto, un 46enne napoletano con precedenti è stato tratto in arresto per detenzione illegale di armi e relativo munizionamento ed altresì denunciato per lesioni personali aggravate.