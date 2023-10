Rapine violenti con sequestro di persona: tre arresti ad Afragola Una delle vittiome. sequestrata per oltre un’ora e percossa conm estrema ferocia

La squadra mobile di Napoli e il commissariato di Afragola hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal tribunale di Napoli, ufficio gip a carico di tre persone, ritenute a vario titolo gravemente indiziate dei reati di sequestro di persona, detenzione e porto di armi (anche da guerra), lesioni e rapina, tutti aggravati dal cd. metodo mafioso.

In particolare, le rapine sarebbero state eseguite ad Afragola con modalità brutali ed aggressioni in danno delle vittime, una delle quali veniva anche sequestrata per oltre un’ora e percossa.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.