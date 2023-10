Porta Capuana, sorpreso con la droga: arrestato un 61enne Sequestrata cocaina e marijuana

Gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Cappella a Pontenuovo, hanno notato un soggetto che, in cambio di qualcosa, ha consegnato un involucro ad una donna.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso perpetrato, ma l’indagato, alla loro vista, ha tentato invano la fuga per poi essere bloccato dopo una colluttazione ed è stato trovato in possesso di 3 involucri di cocaina, 5 bustine di marijuana e 5 euro, mentre l’acquirente è riuscita a far perdere le proprie tracce.

Il soggetto, una volta accompagnato negli uffici di polizia, ha proseguito nella sua condotta aggressiva danneggiando un monitor.

Pertanto, il 61enne, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.