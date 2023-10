Sanitari aggrediti, Ruggiero: "Io la vittima, assurda violenza. Inaccettabile" Ieri sera a Pozzuoli

Ancora una aggressione al personale sanitario: stavolta la vittima è il presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, Manuel Ruggiero.

"Da narratore mi trovo di nuovo ad essere vittima di una aggressione, per la seconda volta in pochi mesi. Ieri sera alle ore 23.05 noi in automedica di Pozzuoli , unitamente alla India di Pozzuoli, siamo allertati per il caso di un paziente in agitazione psicomotoria con ferita lacerocontusa codice rosso a via Santa Maria Goretti a Licola. Una volta giunti sul posto abbiamo un uomo in mezzo alla strada che sbraitava con un telefono in mano. Improvvisamente si è avvicinato all’automedica ed ha iniziato a sferrare calci e pugni al finestrino lato mio rischiando di mandare in frantumi il vetro.

Ho fatto cenno all’autista di scappare e metterci in sicurezza, ho chiamato la centrale e ho fatto attivare la polizia di Pozzuoli, parallelamente ci siamo parcheggiati vicino alla caserma dei carabinieri, poco distante , in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. (Da protocollo questa di chiama SCENA NON SICURA e siamo autorizzati ad allontanarci per metterci in sicurezza)

Giunta la volante della polizia di Pozzuoli ci siamo riavvicinati al paziente e quest’ultimo ,alla mia vista, ha continuati ad inveire nei miei confronti minacciandomi di morte.Alla fine il paziente aveva solo un taglietto in testa che non necessitava nemmeno di sutura ed ha rifiutato il ricovero, in pratica voleva una medicazione a domicilio, codice Bianco!

Quello che mi resta? Tanto rammarico, in cosa abbiamo sbagliato con questo esagitato? Ci abbiamo impiegato 5 minuti dalla chiamata ad arrivare sul posto! Per cosa poi? PER UN CODICE BIANCO ! "Chi sta davvero male non ha la forza di aggredire!”

Ringrazio tutta la Centrale Operativa 118 della Asl Napoli 2 Nord che mi ha dato supporto, e la Polizia di Pozzuoli per il loro rapido intervento." Codi il dottor Manuel Ruggiero Medico 118 ASL Napoli 2 Nord