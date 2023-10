Pusher sbaglia clienti e propone droga a tre agenti: arrestato Ad fragola lo spacciatore ha tentato di vendere a tre poliziotti della penitenziaria

La voglia di fare affari illeciti può portare a situazioni impreviste. È ciò che è accaduto a un uomo ad Afragola che, ignaro della vera identità dei suoi "clienti", ha cercato di vendere droga a tre agenti della polizia penitenziaria liberi dal servizio.

La proposta di droga inaspettata

Ieri pomeriggio, tre agenti della polizia penitenziaria stavano uscendo da un bar di via Sportiglione, quando sono stati avvicinati da un uomo che poco prima era seduto al tavolo del locale insieme ad altre due persone. L'uomo ha proposto loro della sostanza stupefacente.

Un colpo di fortuna per la giustizia. In quel momento critico, è transitata una volante del commissariato di Afragola. I poliziotti hanno deciso di controllare l'uomo, dopo che gli era stato indicato dagli agenti della penitenziaria. Hanno scoperto che l'uomo aveva con sé un involucro di marijuana. Ma non era tutto.

Il sequestro e gli arresti

Nel corso del controllo, è emerso che sotto la sella del suo scooter l'uomo nascondeva ben 9 bustine di marijuana, 5 dosi di hashish, 6 involucri di cocaina e 35 euro in contanti. Le due persone che lo accompagnavano sono state trovate in possesso delle chiavi di un'auto, all'interno della quale sono state rinvenute altre 10 bustine di marijuana del peso di circa 24 grammi. Due giovani di 20 anni e un minorenne di 17 anni, tutti con precedenti di polizia e residenti ad Afragola, sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.