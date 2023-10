Terremoto, sindaco di Bacoli: "Scossa forte: dobbiamo convivere col bradisismo" Della Ragione: "Non ci sono danni, monitoriamo costantemente la situazione"

"È stata forte. È durata diversi secondi. Ed è stata percepita in tutta la città. Magnitudo 3.6. Epicentro Solfatara, con profondità 1.9 km. Si è verificato alle ore 12:38. Sono in contatto con l'Osservatorio Vesuviano, la Prefettura , la Protezione Civile, ed i colleghi sindaci. È in corso un nuovo sciame sismico. La situazione è costantemente monitorata. Stiamo attraversando il territorio, e non si riscontrano danni a cose e persone. Ho attivato il Centro Operativo Comunale per ulteriori controlli sul territorio Con la task force costituita da tecnici comunali e vigili urbani". Lo scrive su Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. "Mi rendo conto che non è semplice. Ma dobbiamo imparare a convivere con il bradisismo. Informandoci continuamente. Ieri, nelle piazze di Bacoli, abbiamo tenuto i gazebo "Io non rischio". Per dare notizie ai cittadini. Abbiamo riscontrato una buona partecipazione. Stiamo già programmando incontri nelle scuole, nei centri anziani, ed in ogni luogo di aggregazione. Così come siamo al lavoro, con il Governo, la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli, per dare attuazione allo storico decreto legge Campi Flegrei. il bradisismo in termini di prevenzione, rendendo le nostre città più resilienti. Invito quindi tutti alla calma. Ma, allo stesso tempo, estratto tutti ad essere attenti. Sono al vostro fianco. Siamo con voi. Forza. Siamo flegrei", conclude Della Ragione.