La truffa del "maresciallo Volpe": come un napoletano ha rubato 500mila euro 'Sua figlia ha fatto incidente', è il sistema usato per raggirare un'anziana a Cremona

Si potrebbe definire la truffa del "maresciallo Volpe". A Cremona, un'anziana di 75 anni, ha perso ben 500mila euro tra denaro contante e preziosi. Il responsabile di questa truffa è un individuo di 40 anni originario di Napoli. Le forze dell'ordine di Cremona e Napoli sono riuscite a catturare il truffatore, eseguendo un'ordinanza di custodia in carcere il 18 settembre. L'accusa nei suoi confronti è di furto in abitazione aggravato.

Il Modus Operandi del Truffatore

Il truffatore si è presentato alla vittima come il "maresciallo Volpe". Questo nome e titolo ufficioso sono stati utilizzati per convincere la donna anziana che sua figlia era coinvolta in un incidente stradale. La falsa emergenza ha spinto la vittima a consegnare una somma incredibile di denaro contante e preziosi, credendo di aiutare sua figlia in difficoltà.

Come Evitare di Cadere in Simili Trappole

1. Verifica l'Identità del Chiamante

Non importa quanto urgente possa sembrare un'apparente emergenza, prenditi sempre il tempo di verificare l'identità del chiamante. Chiedi informazioni specifiche o contatta direttamente la persona coinvolta.

2. Non Fornire Dati Personali o Finanziari

In nessuna circostanza dovresti fornire dati personali o finanziari a sconosciuti al telefono o di persona. La tua sicurezza finanziaria è importante.

3. Parla con un Familiare o un Amico

In caso di dubbio, chiama un familiare o un amico di fiducia per condividere la situazione. Due menti sono meglio di una per valutare la validità di un'emergenza.