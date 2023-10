Portici e San Giorgio: carabinieri setacciano strade e abitazioni Arrestate due persone contigue a clan

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno effettuato un servizio a largo raggio nelle città di Portici e San Giorgio a Cremano con diverse perquisizioni.

Durante le operazioni i carabinieri della sezione operativa hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento da guerra un 39enne napoletano ritenuto attiguo al clan Mazzarella e sua madre, 70enne. I militari hanno perquisito a via Cappiello di San Giorgio un box in uso all’uomo e lì hanno rinvenuto e sequestrato 64 proiettili calibro 7,65.

Il ritrovamento ha permesso di perquisire anche l’abitazione napoletana dell’uomo e lì, siamo a Barra, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 56 grammi di cocaina confezionata sottovuoto e diverso materiale per la pesatura e il taglio della sostanza stupefacente. Gli arrestati sono in carcere.



Non sono mancati i controlli a Portici dove i carabinieri della locale stazione, insieme al nucleo cinofili di Sarno, hanno arrestato per detenzione di droga un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine e contiguo al clan Vollaro.

I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto e sequestrato 15 grammi di hashish, 1 bilancino di precisone e diverso materiale per il confezionamento. Denunciata, per lo stesso reato, anche la moglie del 43enne che era presente in casa.