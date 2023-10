Casoria baby gang e vandali: vertice in caserma per la sicurezza Il sindaco Bene: "Grande collaborazione per garantire i cittadini"

Fronte comune tra arma dei carabinieri, polizia locale e comune per garantire la sicurezza a Casoria. Si è tenuto nella caserma di via Pio XII, sede della compagnia dei carabinieri di Casoria, un vertice sul tema sicurezza, richiesto dall’amministrazione comunale dopo una recrudescenza di episodi legati alla presenza di vandali e baby gang sul territorio, soprattutto nelle ore serali e in corrispondenza col weekend.

In un clima di fattiva collaborazione sono state tracciate le linee guida di un piano congiunto che è pronto a scattare già nelle prossime ore, grazie alla sinergia tra le forze di polizia.

All’incontro erano presenti per il comune di Casoria il sindaco Raffaele Bene, l’assessore alla sicurezza Marco Colurcio e il comandante della polizia locale Giuseppe Sciaudone, mentre a rappresentare c’erano l’arma il comandante della compagnia, capitano Valentina Bianchin e il comandante della stazione di Casoria Giuseppe Giunta.

L’amministrazione comunale ha fatto presente le criticità già registrate per piazza San Paolo e piazza Cirillo, dove sono stati disposti presidi congiunti ed alternati tra carabinieri e polizia locale per controllare i punti di ritrovo dei giovani e contrastare i fenomeni di violenza, a cominciare dalle risse.

Sul tema della sicurezza stradale saranno intensificati i controlli con posti di blocco di Carabinieri e Polizia Locale, divisi per zone, mettendo nel mirino in particolare moto e scooter, con particolare attenzione all’uso del casco. Decisa anche una maggiore presenza di militari a ridosso della parrocchia di via Nazionale delle Puglie in zona Stadera, dove sono stati segnalati purtroppo diversi atti vandalici.

“Voglio ringraziare l’arma dei carabinieri per aver mostrato per l’ennesima volta un grande spirito di collaborazione verso le esigenze della nostra comunità.

Mi auguro che l’opera di prevenzione possa essere un deterrente efficace per consentire alle forze dell’ordine di dedicarsi ai tanti altri fronti caldi di un territorio complesso come il nostro. Il problema della violenza giovanile e della sicurezza stradale va affrontato sia con un’opera di contrasto all’illegalità, come quella che si sta per mettere in campo, sia con un’azione di prevenzione che non può prescindere dalle famiglie” ha commentato dopo l’incontro il sindaco Raffaele Bene.