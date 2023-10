Maltempo, treni bloccati: interrotta la tratta Scafati - Poggiomarino Difficoltà vengono segnalate per gli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana

Il maltempo che in queste ore sta interessando anche Napoli e provincia, inizia a creare problemi anche alla circolazione ferroviaria. In particolare, difficoltà vengono segnalate per gli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana. Come fa sapere l'Ente Autonomo Volturno, infatti, "a causa delle avverse condizioni meteorologiche sulla linea Napoli - Poggiomarino, la tratta tra Scafati (Salerno) e Poggiomarino (Napoli) è interrotta". Per questo motivo, i convogli in partenza da Napoli limitano a Pompei, mentre quelli per Napoli effettuano partenza da Pompei Santuario. Per le stesse ragioni la corsa delle 10:06 da Poggiomarino per Napoli è stata cancellata.

Centralini dei vigili del fuoco presi d'assalto con oltre 1300 segnalazioni e un centinaio di interventi richiesti: è il bilancio del nubifragio che ha colpito Napoli alle prime ore del giorno. La pioggia sta cadendo incessantemente da ore sul capoluogo partenopeo e sulla provincia allagando strade e cantinole. Casoria, Giugliano, Marano, Lago Patria e alcuni comuni del Nolano le zone maggiormente interessate. Sedici - si apprende - le squadre dei vigili del fuoco attualmente impegnate tra Napoli e provincia. Un'ottantina gli interventi in coda.

A Napoli città la bomba d'acqua non ha risparmiato neanche l'aeroporto di Capodichino facendo saltare uno dei tappi di scolo all'altezza di una delle arcate dove si effettuano i controlli di sicurezza sui passeggeri e sui loro bagagli a mano con conseguente acqua a catinelle che si è riversata all'interno dello scalo e con i contenitori di plastica abitualmente destinati al deposito degli oggetti personali utilizzati per raccogliere l'acqua in modo da evitare danni significativi. L'area è stata prontamente transennata e i passeggeri in fila dirottati sulle altre corsie libere in un orario - di prima mattina - in cui non si registrava una particolare frequenza. Il problema è stato risolto dalla ditta interna che garantisce la manutenzione dell'aeroporto che ha individuato la perdita ed è intervenuta nel giro di poco tempo. Gesac sottolinea che non ci sono state ripercussioni sui voli né sulla sicurezza dei passeggeri che sono stati messi al riparo.