Napoli, rogo nella notte: in fiamme tre auto di imprenditore edile Intervenuti i carabinieri, si indaga

Incendio nella notte a Camposano, in provincia di Napoli. Le fiamme hanno distrutto 3 auto che erano parcheggiate in un cortile privato. Secondo quanto si apprende, le automobili appartengono ai titolari di una ditta edile del posto e si trovavano in Via Capua a Camposano. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cimitile e quelli della sezione radiomobile di Nola, che hanno avviato le indagini per ricostruire dinamica e matrice. Al momento gli investigatori non escludono che si possa trattare di un incendio doloso, e che dunque possa esserci la mano della camorra dietro un eventuale raid. I veicoli sono stati completamente distrutti dalle fiamme nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, che stanno effettuando i primi rilievi per stabilire le cause del rogo.