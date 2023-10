Scampia, tenta di disfarsi di una pistola: arrestato un 30enne Detenzione e porto illegale di arma clandestina

La polizia ha effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo nel quartiere Scampia. In quel momento, l’uomo, avvedutosi della loro presenza, ha lanciato dal balcone una pistola, prontamente recuperata dai poliziotti, rivelatasi poi essere una pistola clandestina modello revolver calibro 38 con al suo interno 5 munizioni calibro 38 special. Pertanto l’indagato, un 30nne napoletano, è stato tratto in arresto per detenzione e porto illegale di arma clandestina.