Nuovo blitz nel locale sequestrato per spaccio, sei denunciati al rione Traiano Continuano i controlli dei carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli

Questa notte nella lente dei controlli la movida di Posillipo con 86 persone identificate, di cui 25 minorenni, e 6 scooter sequestrati. Durante l'operazione non sono mancate le denunce nei confronti di quattro parcheggiatori abusivi con recidiva nel biennio.

Controlli a tappeto nelle stesse ore anche nel rione Traiano dove i militari hanno trovato a via Tertulliano, in un locale già sequestrato perché utilizzato per attività di spaccio, 6 persone all'interno. Sono state tutte denunciate.