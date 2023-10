Movida violenta, serrati controlli tra Chiaia, Vomero e Bagnoli I servizi predisposti dalla questura di Napoli per scongiurare episodi di violenza

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della "movida", gli agenti dei commissariati San Ferdinando, Vomero, Chiaiano, San Carlo Arena, Palazzo di Giustizia, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli con le unità Cinofile antidroga, e della Polizia Locale hanno effettuato controlli nelle zone di Chiaia, Vomero e Bagnoli.

Nel corso del servizio gli agenti, a Chiaia, hanno identificato 53 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, controllati 12 veicoli e contestata una violazione al Codice della Strada per guida senza patente in quanto revocata; sono stati inoltre, controllati 4 esercizi commerciali. Ancora, gli agenti del commissariato Vomero a San Martino, nelle piazze Vanvitelli, Medaglie D'Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone hanno identificato 40 persone, di cui 2 con precedenti di polizia. In zona Coroglio, i poliziotti del commissariato Bagnoli, Secondigliano e Decumani hanno identificato 106 persone, di cui 36 con precedenti di polizia, controllato 21 veicoli, sanzionate 4 persone al Codice della Strada per protrazione della sosta limitata o regolamentata, controllati 8 esercizi commerciali elevando tre contestazioni per mancata memorizzazione elettronica; infine, una persona è stata denunciata per inosservanza di un provvedimeto dato dall'autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica