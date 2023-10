Tenta di investire l'ex compagno in bici: arresto 21enne Tragedia sfiorata a Napoli

Ha tentato di investire e uccidere l'ex compagnio alla fine della loro relazione. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Poggioreale hanno arrestato un 21enne napoletanocon l'accusa di tentato omicidio tentato omicidio.

I fatti

Tutto è iniziato alle 11 di ieri mattina: un 24enne, mentre percorreva via Argine a bordo di una bici elettrica, è stato tamponato e scaraventato a terra da un'auto che è poi fuggita.

Le indagini

La vittima, dopo una relazione durata due anni, aveva lasciato il 21enne. Le indagini dei militari lo hanno rintracciato nella sua abitazione in provincia di Napoli, dove è stata anche trovata e sequestrata l'auto con la quale avrebbe investito l'ex compagno.

Il giovane investito è stato trasportato all'ospedale del Mare e giudicato guaribile in 10 giorni. L'arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio.