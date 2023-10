Napoli: investe un 24enne in sella alla bici, scontro legato a una donna contesa Il 21enne è stato invece arrestato per tentato omicidio e portato in carcere, in attesa di giudizio

E' uno scontro legato a una donna contesa la ragione di quanto avvenuto ieri mattina in via Argine, zona est di Napoli, dove un 21enne alla guida di un'auto ha investito un 24enne mentre era in sella a una bici elettrica. Inizialmente l'ipotesi formulata dagli investigatori era che tra i due ci fosse stata una relazione sentimentale durata due anni e che il giovane alla guida dell'auto non avesse accettato la fine del loro rapporto. Dai successivi accertamenti dei Carabinieri della compagnia di Poggioreale è emerso che in realtà tra i due non c'era mai stata una relazione sentimentale, ma che il reale motivo dell'investimento fosse legato a una donna che interessava entrambi. Il 24enne investito è stato trasportato all'Ospedale del Mare, dal quale è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il 21enne è stato invece arrestato per tentato omicidio e portato in carcere, in attesa di giudizio.