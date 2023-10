Minaccia di gettarsi nel vuoto: salvato dai carabinieri Borrelli: "Bravi a gestire una situazione delicatissima"

Poteva essere un dramma. E’ diventata fortunatamente una storia a lieto fine. A Giugliano in Campania un uomo, per cause non note, ha minacciato di suicidarsi. Dopo aver raggiunto il sesto piano del palazzone che ospita gli uffici del comune di Giugliano, si è seduto sul cornicione di marmo. Una gran folla si è subito raccolta ai piedi dello stabile, in attesa dell'intervento dei carabinieri.

Due uomini dell'Arma, infatti, con massima cautela, hanno raggiunto l'uomo.

Uno dei due lo ha distratto, provando a tranquillizzarlo, mentre l’altro lo ha aggirato silenziosamente, approfittando della distrazione. L’uomo si è voltato alla sua sinistra per porgere lo smartphone al militare con cui aveva parlato. L’altro, quindi, si è avvicinato e in pochi istanti lo ha trascinato al sicuro.

Dopo il salvataggio l'uomo è scoppiato in un pianto dirompente, prima di essere affidato a degli specialisti che si assicureranno che le sue condizioni migliorino. I carabinieri hanno diffuso le immagini del salvataggio.

“Ci complimentiamo con i due carabinieri per l’encomiabile azione che ha salvato una vita umana. Sono stati molto bravi a gestire una situazione molto delicata e ad alto rischio. Si ha spesso una visione distorta delle forze dell’ordine e dei loro uomini, soprattutto in quella parte della società poco incline alla legalità e che parteggia continuamente per delinquenti e camorristi.

Queste immagini descrivono, solo in parte, l’importanza, in tema di sicurezza ma anche sociale, delle divise e la loro grande umanità. Per questi due carabinieri chiedo un pubblico encomio da parte dell'arma.”- queste le parole del deputato dell’alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli.