Fece uccidere "mamma coraggio", ergastolo per il boss Il processo per la morte di Matilde Sorrentino, che denunciò gli orrori della pedofilia

La Corte d’Assise d’appello di Napoli ha confermato la condanna all’eragostolo per il Francesco Tamarisco. Secondo i magistrati sarebbe stato il mandante dell’omicidio di Matilde Sorrentino, la “mamma coraggio” di Torre Annunziata uccisa per aver denunciato gli orrori della pedofilia.

Ad eseguire l’ordine del boss, secondo la ricostruzione processuale, Alfredo Gallo, condannato in via definitiva all’ergastolo. A rappresentare l’accusa in aula il sostituto procuratore aggiunto del tribunale partenopeo, Stefania Buda.