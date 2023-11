Armi e droga nelle mani di un 22enne: la scoperta dei carabinieri Un arresto a Giugliano in Campania

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano monitoravano da qualche giorno la sua abitazione. Diversi i segnali che avevano fatto ipotizzare che al suo interno accadesse qualcosa di strano.



Così si sono appostati e, quando i fari di uno scooter hanno fatto capolino dal garage, hanno deciso di intervenire. In sella un 22enne incensurato. Gli hanno imposto l’alt ma il giovane ha provato a fuggire.



Non è andato lontano e i militari lo hanno bloccato. Il motivo presto chiarito. Addosso e nello scooter una pistola 357 magnum con matricola abrasa e 3 proiettili nel tamburo. E ancora oltre 100 grammi di hashish, 5 di marijuana, un bilancino di precisione e 270 euro in contante ritenuto provento illecito.



Nel garage tanto altro: una Smith & Wesson con matricola illegibile, una pistola lanciarazzi, una a gas e una scacciacani senza tappo rosso. L’elenco continua con un manganello telescopico, un pugnale e 5 grammi di marijuana. Nella sua camera da letto un altro coltello e 1900 euro in banconote di piccolo taglio.



Tutto è finito in sequestro mentre il 22enne, arrestato, è in attesa di giudizio in una cella del carcere di Poggioreale.