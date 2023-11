Lavori abusivi, rifiuti e carburante illegale: scatta il sequestro I controlli dei vigili urbani: denunciato un 28enne della città

Abusivismo edilizio, proseguono i controlli della polizia municipale di Napoli. In via Nuova Toscanella i caschi bianchi hanno riscontrato, su un'area di circa 1500 metri quadrati, operazioni di movimento terra, sbancamento e spianamento con abbattimento di alberi per realizzare un parcheggio.

Sulla stessa area era stata inoltre realizzata una copertura in lamiera, di circa 200 metri quadrati. Contestata anche la presenza di rifiuti speciali accumulati in più punti: inerti da demolizione, cemento, asfalto, resti di cablaggio cavi e pedane in legno ma anche solventi e plastica. I vigili hanno inoltre rilevato la presenza di un serbatoio di oltre 20mila litri, pieno di carburante, senza alcuna autorizzazione.

Tutta l'area è stata sequestrata, mentre il presunto responsabile - un 28enne napoletano - è stato denunciato alla procura.

Nelle stesse ore i vigili sono intervenuti anche in via Via Bosco di Capodimonte per accertare uno sversamento abusivo di rifiuti, abbandonati dopo lavori edili. Sorpreso sul posto un 29enne partenopeo, che è stato multato-