Napoli, arrestato per furto e rapina: ottiene i domiciliari Accolta la tesi dell'avvocato Giovanna Coppola

Il 13 novembre scorso è stato tratto in arresto e condotto in carcere V.M., originario di Napoli, per aver compiuto nell’arco della stessa giornata 2 furti aggravati (di cui uno presso gli sportelli della BBC della Campania e l’altro ai danni di una donna, alla quale venivano strappati con violenza oggetti di oro) ed una rapina aggravata dalla violenza alla persona in un luogo di culto di Eboli.

L’indagato, già con precedenti specifici per furti e rapine, a seguito di interrogatorio in carcere, con il proprio difensore Coppola Giovanna, ha ottenuto revoca della misura cautelare carceraria con applicazione degli arresti domiciliari in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha accolto la tesi difensiva.