Lega Campania plaude l'operazione dei carabinieri a Brusciano Ringraziamo per il brillante lavoro dei militari dell'Arma dei carabinieri di Castello di Cisterna

"Massima soddisfazione per il blitz antidroga che oggi ha portato all'arresto di oltre 40 persone che a vario titolo contribuivano ad un traffico di stupefacenti nella seconda piazza di spaccio della provincia di Napoli. Lo Stato, con tutte le sue articolazioni, è forte e presente! Ringraziamo per il brillante lavoro e le indagini i militari dell'Arma dei carabinieri di Castello di Cisterna (NA) e la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Con Governo di centrodestra il messaggio per le organizzazioni criminali è forte e chiaro "No a zone franche, nessuna tregua ai venditori di morte". L'azione a contrasto delle illegalità sul territorio della provincia di Napoli è corale, da un lato la repressione e dall'altro la 'formazione' e l''alternativa', un dovere per ogni livello istituzionale". È il plauso della Lega Campania al blitz dei carabinieri che hanno smantellato un traffico di droga a Brusciano (NA) a firma del senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo nella Commissione Antimafia, di Carmela Rescigno, presidente della Commissione Anticamorra della Regione Campania e del consigliere metropolitano, Domenico Esposito Alaia.