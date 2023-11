Castellammare di Stabia, Luca Pugliese si racconta al Circolo Velico Appuntamento venerdì 24 novembre alle 19.30

Venerdì 24 novembre, alle ore 19.30, Luca Pugliese è ospite del Circolo Velico Stabia di via Marinella 19, dove si racconterà ai microfoni del giornalista Rai Luigi Carbone, agli associati e a tutti coloro che parteciperanno all’evento.

Una storia lenta e lunga, intrisa di arte totale, che spazia dalla musica alla pittura, dalla scultura all’architettura. Pugliese, accompagnato dalla sua chitarra e ovviamente dalla sua voce, intercalerà il racconto di sé con brani tratti dal suo repertorio di cantautore, ma soprattutto con i brani che hanno significativamente segnato e raccontano la sua formazione: pezzi appartenenti al repertorio della canzone classica napoletana, forziere raro di composizioni uniche cha hanno segnato la storia della canzone mondiale, ma anche brani etnici che raccontano le sue radici irpine – tra cui la funambolica e geniale Tarantella e Basta! – e soprattutto alcune “perle” dell’amatissimo Franco Battiato cui Pugliese, è bene ricordarlo, è stato il primo in Italia a rendere omaggio a pochissimi mesi dalla scomparsa, con lo spettacolo “E ti vengo a ricercare”, in duo con Dario Salvatori.

Una serata da non perdere, in cui un uomo-artista di montagna andrà a raccontarsi in riva al mare.

L’evento, fortemente voluto da Vincenzo Ungaro, già presidente dell’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, è organizzato dal Circolo velico Stabia in collaborazione con l’Associazione Meridiani e l’associazione Stabia in Versi. A fine spettacolo, sobrio buffet a cura dello chef Nunzio Illuminato, che delizierà il pubblico con le sue magie culinarie.