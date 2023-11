Oltre 12 chili di droga sotto al letto, tradito dall'odore: arrestato 22enne Blitz dei carabinieri a Frattamaggiore

I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 12 chili di hashish, 68 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. Lo stupefacente era nascosto in un borsone, occultato sotto al letto di una camera. A tradirlo l’odore intenso, immediatamente percepito dai militari.

Non solo droga. In casa anche 57 proiettili a salve, 1 passamontagna e 1 sfollagente. Il 22enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.