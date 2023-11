Alcol e droga ma alla guida, uccise due fidanzatini: Procura chiede il carcere Incidente stradale avvenuto la notte tra venerdì 29 e sabato 30 settembre nel quartiere Fuorigrotta

Positivo ai test di alcol e droga ha ucciso due persone in un incidente: la Procura vuole che vada in carcere per omicidio stradale. Il pubblico ministero ha presentato appello al Tribunale del Riesame relativamente alla richiesta di carcerazione del 34enne ritenuto responsabile del terribile incidente stradale avvenuto la notte tra venerdì 29 e sabato 30 settembre nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, dove persero la vita una coppia di fidanzatini di 20 e uno di 23 anni, Lucia Morra e Francesco Altamura, che viaggiavano in sella a uno scooter.

Per il 34enne, accusato di duplice omicidio stradale e trovato positivo ai testi sull'assunzione di alcol e droga, il gip dispose invece i domiciliari, un provvedimento che ha suscitato l'ira dei genitori dei due giovani. Nei giorni scorsi l'indagato ha anche sostenuto l'interrogatorio di garanzia e adesso si attende la fissazione dell'udienza al Riesame.

Proprio in via Terracina, su richiesta della Polizia Municipale, in particolare della sezione Infortunistica Stradale coordinata dal comandante Antonio Muriano, e di concerto con gli uffici tecnici comunali, sarà installato un attraversamento rialzato.

Altri due dispositivi analoghi (approvati dalla commissione permanente per la sicurezza stradale della Prefettura di Napoli, coordinata dalla dottoressa De Feo), che rendono più sicuro l'attraversamento e rallentano i veicoli in transito, saranno installati anche in via Leonardi Di Cattolica, a Bagnoli, e al corso Vittorio Emanuele.