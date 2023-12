Sorrento, primo intervento di protesi di capitello radiale del gomito E' stato eseguito per la prima volta in Campania questa nuova tecnica in un ospedale pubblico

di Vincenzo Califano

Il dottor Massimo Morra, primario di ortopedia degli Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina, ha effettuato l'operazione su una paziente 49enne affetta da triade maligna del gomito. Programma di prove generali di evacuazione delle strutture asl.