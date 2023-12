Scacco ai clan di Afragola, blitz dei carabinieri: sei persone arrestate Fermato anche un minorenne: sequestrato quasi un chilo di droga, soldi e armi

Duro colpo alla criminalità organizzata di Afragola: i carabinieri di Castello di Cisterna hanno arrestato sei persone, tra cui un minorenne. Un blitz in piena regola, quello messo a segno tra Parco Sant'Antonio,via Calvanese e vicolo Maiello.

In strada i carabinieri hanno fermato due uomini che erano stati notati entrare ed uscire da un portone più volte e che erano molto "attenti" ad un’Alfa 147 lì parcheggiata. Una squadra del nucleo investigativo ha iniziato le perquisizioni mentre gli altri militari sono entrati nel palazzo di via Calvanese.

In quei minuti i carabinieri hanno fatto irruzione anche nell’abitazione di via vicolo Maiello, sorprendendo quattro persone, tra cui un 17enne, mentre confezionavano droga per la vendita al dettaglio tra cocaina, hashish e marijuana per un peso complessivo di un chilo. Sequestrati anche contanti per 6mila euro.

L’altra perquisizione ha permesso invece di rinvenire e sequestrare a carico dei due fermati in strada un Kalashnikov con relativo munizionamento, che era nascosto in auto. Trovate poi anche due pistole, con circa un centinaio di proiettili di vario calibro, nascoste nel sottotetto dell’abitazione di via Calvanese.