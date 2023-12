Finge di chiedere elemosina all’interno di bar e ristoranti e deruba clienti Borrelli: "Fermatelo al più presto, cittadini stiano attenti"

Un ladro si è introdotto in un ristorante fingendo di chiedere l’elemosina e ha rubato il cellulare di una cliente. Le immagini di videosorveglianza, però, hanno ripreso tutta la scena. L’uomo entra nel ristorante e si guarda intorno in cerca di oggetti di valore lasciati sui tavoli, scarta un primo tavolo e subito adocchia un telefonino su quello di fronte. Quindi si avvicina e fingendo di chiedere l’elemosina distrae il cliente e si intasca il cellulare.

Un cameriere vede che stava importunando i clienti e lo allontana, senza però accorgersi del furto. Il video è stato inviato al deputato Borrelli per denunciare l’accaduto e mettere in guardia le persone.

“Questo soggetto va fermato quanto prima. Un abile ladro e truffatore che non lascia nulla al caso. Dalle immagini sembra proprio una tecnica ben collaudata e chissà quanti furti avrà già messo a segno. Fortunatamente la videosorveglianza lo ha ripreso chiaramente e non dovrebbe essere difficile per le forze dell’ordine individuarlo.

Una cosa è certa, cittadini e turisti di questa città non trovano pace, devono stare sempre allerta pronti ad affrontare ogni pericolo, anche quando sei seduto al tavolo di un ristorante per godersi un po’ di riposo.

Alla deriva criminale di questa città bisogna rispondere con fermezza, ribattendo colpo su colpo”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, che ha raccolto la denuncia dei cittadini.