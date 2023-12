Rogo in una casa abbandonata nel napoletano: trovato un uomo carbonizzato La tragica scoperta nella notte a Casoria

Lo hanno trovato carbonizzato all'interno di una casa disabitata. A fare la triste scoperta sono stati i carabinieri insieme ai vigili del fuoco. La tragedia a Casoria, in via Monte Amiata dove i caschi rossi sono intervenuti per un incendio.

La scoperta

Ed è stato proprio durante le operazioni, che è venuto alla luce il corpo carbonizzato dell'uomo, forse un un senza fissa dimora in cerca di riparo dal freddo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Casoria, i quali hanno informato dell'accaduto gli inquirenti della procura di Napoli nord. Salma sequestrata e trasferita nell'ospedale di Giugliano in attesa degli accertamenti medico legali.