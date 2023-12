In fiamme la nuova trattoria da Nennella a Napoli, doveva aprire oggi Rogo per cause accidentali nel cuore della città, tanta paura, intervenuti vigili del fuoco

E' una meta abituale per napoletani e turisti, e stasera avrebbe dovuto inaugurare la nuova sede nella cuore della città: la festa della storica trattoria Nennella è però rinviata, a causa di un incendio sprigionatosi per cause accidentali nelle cucine, probabilmente un corto circuito. Molta paura per il fumo e la massiccia presenza di Vigili del fuoco e Polizia, al lavoro sotto gli occhi di centinaia di passanti in piazza Salvo d'Acquisto, ma "poteva andare peggio", dice ancora sotto choc Ciro Vitiello, il titolare del locale.

Al trasferimento in piazza Salvo d'Acquisto, nota anche come piazza Carità, della trattoria Nennella avevano dedicato spazio nelle scorse settimane numerosi siti e blog specializzati in food e turismo. Il locale, infatti, dal 1949 aperto nei Quartieri Spagnoli, era stato il primo punto di riferimento per la rinascita turistica ed enogastronomica di quell'area della città, un tempo simbolo di degrado e da tempo protagonista di una svolta in chiave sociale ed economica.

Si spera ora che l'apertura della nuova sede possa avvenire nei prossimi giorni, e comunque entro le feste di Natale. Le fiamme sarebbero partite dalle cucine. "Le fiamme sono spente e ora è tutto a posto - ha detto il gestore della struttura rivolgendosi alle tante persone che sono accorse nella piazza -. Stiamo tutti bene e tra pochi giorni annunciamo l'apertura"