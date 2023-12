Colpi di pistola contro un palazzo a Pianura: si segue la pista della droga Lo scontro tra clan al momento coinvolge gli eredi dei Pesce-Marfella

Dietro i colpi d'arma da fuoco sparati a Napoli, nel quartiere di Pianura, in via Padula al civico 145, ci potrebbe essere anche una questione privata, sempre pero' legata al mondo della droga. E' la pista verso la quale si orientano gli investigatori nelle indagini sulla matrice del raid armato. Lo scontro tra clan al momento coinvolge gli eredi dei Pesce-Marfella, che insistono nelle case popolari di via Torricelli, e il gruppo di famiglie che si dividono tra via Napoli e le case Gialle, con il coinvolgimento anche di Antonio Lago, figlio e nipote degli ex capoclan di Pianura negli anni Ottanta e Novanta, ferito in un agguato lo scorso agosto. Agguato che ha portato, nelle scorse settimane, al fermo di cinque esponenti del clan Marfella-Cuffaro. Nella zona di via Napoli c'e' anche la base di spaccio di Enzuccio Romano, scarcerato da un anno e fratellastro di Mario e Salvatore Marfella.

Intanto a Napoli arrivano 70 'nuovi' carabinieri, destinati ai reparti territoriali della provincia partenopea. "La decisione di schierare rinforzi mirati - appena formati professionalmente nelle scuole allievi dell'Arma - e' stata presa in considerazione dei recenti episodi di cronaca che hanno richiesto una presenza piu' robusta delle forze dell'ordine", si legge in una nota dell'Arma. Il generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante Provinciale Carabinieri di Napoli ha dichiarato: "E' un ulteriore passo per contrastare fenomeni criminali e prevenire potenziali situazioni di rischio che potrebbero compromettere la sicurezza pubblica".