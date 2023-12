Reagisce a rapina e gli sparano: 32enne in ospedale La versione dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, al vaglio dei carabinieri

I carabinieri Di Napoli sono intervenuti sabato sera nell'ospedale Santa Maria delle Grazie per 32enne di Pozzuoli, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato con una ferita da arma da fuoco al polpaccio destro. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che i fatti siano avvenuti sulla via Domitiana di Pozzuoli a causa di una reazione della vittima ad un tentativo di rapina. Indagini in corso da parte dei militari della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli che stanno ricostruendo l'intera vicenda.