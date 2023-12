Pimonte, Premio "Carla Russo": nuove speranze per la cura dei tumori cerebrali Famiglia Palummo: 5.a edizione dedicata al coraggio di chi ogni giorno lotta contro un male terribil

Lunedì 11 dicembre alle ore 17.30 al Resort Sant'Angelo di Pimonte si svolge la quinta edizione del Premio "Carla Russo" che da cinque anni la Famiglia Palummo porta avanti con un'iniziativa benefica in memoria della madre e moglie Carla Russo.

Quest'edizione è dedicata “...al coraggio dei tanti medici e scienziati che ogni giorno si dedicano con passione alla ricerca sul glioblastoma. Al coraggio dei tanti pazienti che combattono fino all’ultimo giorno questa terribile malattia. Al coraggio dei tanti familiari che per puro amore si dedicano anima e corpo ai propri cari. La creazione dell’Osservatorio sulle Neuroscienze della Campania ci riempie d’orgoglio, perché nato nell’ambito della nostra iniziativa. Per questo traguardo raggiunto ringraziamo Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio della Regione Campania, e Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale, che ci sono stati accanto sin dal principio”.

Per Luigi Mansi, segretario scientifico del premio e membro del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile “...la costituzione dell’Osservatorio sulle Neuroscienze rappresenta un passo in avanti fondamentale per la Regione Campania. Questo Istituto consentirà di mettere in rete tutte le conoscenze sul tema in maniera sistemica, così facendo saranno prese decisioni condivise sulla base di chiari dati scientifici. In questo modo sarà possibile migliorare le cure e le aspettative di vita dei pazienti, agendo prima di tutto sulla mobilità passiva che spinge tante persone a curarsi fuori regione”.

Tavola rotonda sul tema "Contro i tumori cerebrali la speranza cresce"

Per questa edizione del premio si terrà una tavola rotonda sul tema “Contro i tumori cerebrali la speranza cresce – Stato dell’arte della ricerca e della innovazione nel campo dei gliomi” cui interverranno, in presenza o in collegamento telematico, insieme ad esperti italiani, i dirigenti medici apicali della Regione Campania impegnati in Neuro-oncologia e il comitato scientifico, così composto:

· Paolo Cappabianca (Professore Neurochirurgia, Università Federico II, Napoli, Past President Società Italiana di Neurochirurgia, SINCh);

· Giuseppe Catapano (Direttore UOC Neurochirurgia, Ospedale Del Mare, Napoli, Coordinatore Osservatorio sulle Neuroscienze della Regione Campania, Consigliere SINCh)

· Lorenzo Chiariotti (Professore Patologia Generale, Università Federico II, Napoli; Responsabile Unità di Ricerca Epigenetica ed Epigenomica applicata alla Genetica Umana ed in oncologia molecolare delle malattie del neurosviluppo e del cancro, CEINGE, Napoli),

· Marialaura Del Basso De Caro (Professore Anatomia Patologica, Università Federico II, Napoli, componente CD Associazione Italiana Neuro-oncologia, AINO);

· Massimo Di Maio (Professore Oncologia Medica, Università di Torino, Presidente eletto Associazione Italiana di Oncologia Medica, AIOM);

· Gaetano Finocchiaro (Coordinatore Unità di Neurooncologia, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano);

· Antonio Iavarone (Professor Neurological Surgery & Biochemistry and Molecular Biology, Deputy-Director, Sylvester Comprehensive Cancer Center, University of Miami, USA);

· Giuseppe Lombardi (Dirigente medico UOC Oncologia 1, Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.)

· Luigi Mansi (Coordinatore Sezione “Salute e Sviluppo”, Centro Interuniversitario di Ricerca per la Sostenibilità, CIRPS, Roma);

· Giuseppe Minniti (Professore di Radioterapia Oncologica, Università di Siena e University of Pittsburgh, USA, componente CD European Association Neuro-Oncology, EANO);

· Roberta Rudà (Neurologo, Responsabile Gruppo Interdisciplinare e Cure Neuro-Oncologiche (GIC), AOU Città della Salute e della Scienza, Torino, già Presidente Associazione Italiana di Neurooncologia, AINO, membro dell’Executive Board dell’EANO, European Association for NeuroOncology);

· Marc Sanson (Professore Neurologia, Université Sorbonne, Paris, Leader Team “Genetics and Development of Nervous System Tumors”, Brain & Spine Institute (ICM), Pitié-Salpêtrière, Paris, France);

· Fabrizio Tagliavini (Primario Emerito, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano; già Direttore Scientifico dell’Istituto C. Besta e Presidente della Rete degli IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, RIN).

Il punto sulla situazione in Campania. La consegna dei premi ai giovani ricercatori

La tavola rotonda analizzerà anche la situazione campana e le possibili linee di miglioramento delle attività cliniche e di ricerca con la partecipazione di Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Tommaso Pellegrino, Consigliere Regionale della Campania e Aldo Patriciello, Deputato Europeo

Al termine della tavola rotonda saranno annunciati i vincitori del V Premio Carla Russo e verranno consegnati i premi ai giovani ricercatori che si sono distinti, con i propri lavori, nella lotta contro i tumori cerebrali. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Premio Carla Russo Facebook

Alle 20,30 inizierà la cenca di gala per raccolta fondi di beneficenza.

L’iniziativa è stata patrocinata da: Consiglio Regionale della Campania, Università degli Studi di Napoli Federico II, Aimn, Aiom, Ainr, Sinch, Cirps, Rin, Alleanza Contro il Cancro, Associazione Italiana Neuro-Oncologia.